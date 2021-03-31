بوتين: تأميم الشركات ممكن لكن كإجراء استثنائي

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فكرة حول إمكانية تأميم الشركات، لاسيما تلك التي تقصر في تنفيذ الطلبات الحكومية في مجال الدفاع.

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صرح بوتين بذلك اليوم الأربعاء خلال مشاركته عبر الفيديو في مراسم توقيع الاتفاقية العامة بين الحكومة والاتحادات الروسية للنقابات وأرباب العمل للفترة ما بين عامي 2021 و2023.

وقال الرئيس تعليقا على اقتراح بهذا الخصوص قدمه ميخائيل شماكوف، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة في روسيا: "نعم ، مثل هذه الأداة يمكن اعتمادها، بما في ذلك في حال تعثر بعض الشركات بشكل متكرر في تنفيذ الطلبات الحكومية في مجال الدفاع".

وفي معرض تعقيبه على كلام شماكوف حول إمكانية اللجوء إلى هذا الإجراء أيضا بهدف الحفاظ على فرص العمل، أشار بوتين إلى أن مثل هذه الخطوة يجب النظر إليها على أنها ذات طابع استثنائي.

وأضاف: "ليس بالضرورة على الإطلاق أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الجدوى الاقتصادية وزيادة قابلية المشروع للاستمرار".

ووافق بوتين على أن التأميم ممكن "إذا عجز الملاك عن تنفيذ المهام الإنتاجية الجارية وفشلوا، بين أمور أخرى، في استخدام المساعدة التي تقدمها الحكومة، بشكل فعال".

المصدر: وكالات