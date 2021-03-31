"أرامكو" السعودية: خطة الاستثمار الخاص طوعية وليست مفروضة من الحكومة

قالت شركة "أرامكو" السعودية اليوم، إن الحكومة ليست لديها خطط لفرض شراكات خاصة على شركة النفط العملاقة، بعدما دشنت برنامجا لدعم الاستثمار الخاص بالمملكة في إطار مسعى لتنويع الموارد.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" السعودية أمين الناصر، في مقابلة مع "رويترز" بخصوص برنامج "شريك" الذي انطلق في الآونة الأخيرة: "هذا برنامج طوعي. يعود للقطاع الخاص أمر إحضار هذه المشروعات، وطلب حوافز".

ووعد المساهمين في "أرامكو"، ومنهم أقلية صغيرة من مساهمي القطاع الخاص منذ إدراج الشركة، بأنها ستتوخى الحصافة في تخصيص رأس المال ومعايير التكلفة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد أمس، أن مجموع استثمارات برنامج الشراكة الجديد "شريك" سيبلغ 12 تريليون ريال (نحو 3.2 مليار دولار) حتى عام 2030.

المصدر: رويترز