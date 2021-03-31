تقرير مختص: الطلب على الذهب بالتجزئة في روسيا يرتفع بأكثر من الثلث في عام 2020

نقلت صحيفة "إزفستيا" عن مجلس الذهب العالمي، أن المواطنين الروس اشتروا بالتجزئة ذهبا في عام 2020 أكثر بنسبة 37٪ من العام السابق، وتمثل ذلك في 5 أطنان مقابل 3.7 طن.

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وقالت تاتيانا فيتز، مديرة السياسة العامة والبنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي: "ارتفع الطلب في العام الماضي على بيع التجزئة لهذا المعادن الثمينة بنسبة 37 ٪ مقارنة بعام 2019: من 3.7 طن إلى 5 أطنان. وبرتيط هذا الإقبال بالوضع الوبائي وارتفاع تكلفة المعدن وانخفاض قيمة العملة الروسية"، مرجحة أن يزداد الطلب على المعادن الثمينة هذا العام أيضا.

وصرح فلاديمير بوتابوف، النائب الأول لمدير مصرف التجارة الخارجية الروسي، بأن سعر الذهب قد يصل إلى 2.5 إلى 3 آلاف دولار للأونصة، لافتا إلى أنه يتم الآن تداول هذا الأصل بسعر 1.6 ألف دولار للأونصة. كما أعرب المصرفي عن ثقته في تزايد شعبية الاستثمار في المعادن هذا العام.

المصدر: تاس