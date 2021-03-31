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حريق في اليابان قد يقلص ​​إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة

مال وأعمال

حريق في اليابان قد يقلص ​​إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة
Sputnik
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قالت صحيفة Nikkei، إن إنتاج السيارات في العالم، قد يتقلص بنحو 1.6 مليون سيارة في أبريل – يونيو، نتيجة حريق في مصنع شركة Renesas Electronics بمدينة هيتاتيناكا اليابانية.

وذكرت الصحيفة، أن هذا يعادل حوالي 7% من الإنتاج العالمي للسيارات في العالم حاليا.

ووفقا للصحيفة، بدأت شركات السيارات اليابانية الرائدة، بما في ذلك Toyota Motor، و Nissan Motor، بدراسة مسألة تقليص إنتاج بعض موديلاتها، بسبب حدوث نقص حاد في مخزون أشباه النواقل، التي ينتجها مصنع شركة Renesas Electronics.

وأكدت الصحيفة، أن المصنع يحتاج لمدة لا تقل عن 4 أشهر لكي يستعد قدرته على الإنتاج، بعد الحريق الذي شب في ورشاته يوم 19 مارس.

تعتبر Renesas Electronics، من الشركات الرائدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات للسيارات. وبالنسبة لبعض الأنواع من هذه المنتجات، تحتل الشركة المرتبة الأولى في العالم.

المصدر: تاس

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