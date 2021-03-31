البنك الدولي ينشر بيانات عن ديون الدول المستحقة لروسيا

نشر البنك الدولي بيانات عن ديون دول أمام دول أخرى، بما في ذلك روسيا. وجرى نشر المعلومات ذات الصلة حتى نهاية عام 2019 على موقع المنظمة الإلكتروني.

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وحسب هذه البيانات، فإن نحو 30 دولة نامية مدينة لروسيا بحوالي 22.9 مليار دولار في شكل قروض ثنائية.

وتعد بيلاروس أكبر دولة مدينة لروسيا بقيمة 8.1 مليار دولار. علاوة على أن البلدين وقعا نهاية عام 2020، اتفاقا لمنح مينسك قرضا بقيمة مليار دولار إضافية.

كما توجد ديون لروسيا على بنغلاديش وفنزويلا والهند وفيتنام واليمن بأكثر من مليار دولار.

ولروسيا ديون على دول إفريقية، ولا سيما الصومال وموزمبيق وإثيوبيا، تبلغ قيمتها الإجمالية 973 مليون دولار.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد صرح في 17 قائلا، إنه في حال فرض عقوبات على الدين الوطني الروسي، فإن السلطات ستمول جميع النفقات الجارية.

وأشار الوزير، على وجه الخصوص، إلى أنه سيكون من الممكن الاتفاق مع البنك المركزي الروسي فيما يتعلق بتوفير السيولة للبنوك لشراء سندات القروض الفيدرالية.

كما أعلن زير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف في 11 مارس، أن العقوبات المفروضة على ديون الدولة الروسية، إن وجدت، ستضر في المقام الأول بمصالح المستثمرين الغربيين.

المصدر: iz.ru