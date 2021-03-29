ارتفاع النفط بدعم توقعات استمرار تخفيضات "أوبك+" للإنتاج

صعدت أسعار النفط حوالي حوالي 1% يوم الاثنين بعد أن ذكرت "رويترز" أن روسيا ستدعم استقرار إنتاج الخام ضمن "أوبك+" قبيل اجتماع لمجموعة المنتجين في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وكانت عقود الخام هبطت في وقت سابق عقب أنباء تحرير سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس وتعويمها.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا لتسجل عند التسوية 64.98 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، 59 سنتا لتبلغ عند التسوية 61.56 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين المحلل البارز في "برايس فيوتشرز غروب" في شيكاغو إن "السوق تتطلع إلى ما بعد قناة السويس وتركز على الاجتماع المقبل لـ"أوبك+".

وصرح مصدر مطلع بأن روسيا ستدعم إنتاجا مستقرا بشكل عام للنفط من مجموعة "أوبك+"، التي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومن بينهم روسيا، في مايو بينما تسعى إلى زيادة صغيرة نسبيا لنفسها لتلبية طلب موسمي متزايد.

وأبلغت مصادر "رويترز" الأسبوع الماضي أنها تتوقع قرارا على غرار قرار الاجتماع السابق عندما تجتمع "أوبك+" في أول أبريل لتقرير سياسة الإنتاج.

المصدر: رويترز