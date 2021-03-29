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هبوط أسعار النفط مع إعلان استئناف حركة الملاحة في قناة السويس

مال وأعمال

هبوط أسعار النفط مع إعلان استئناف حركة الملاحة في قناة السويس
Reuters
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما أعلنت هيئة قناة السويس المصرية أن حركة الملاحة ستستأنف، وذلك بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي سدت القناة لقرابة أسبوع.

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وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.36% إلى 60.14 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.36% أيضا إلى 63.84 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وقبل ذلك أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي سدت القناة قرابة أسبوع، اليوم، وقالت إن حركة الملاحة في الممر المائي ستستأنف.

وشهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة والتأثير الأوسع نطاقا لإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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