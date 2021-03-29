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دمشق تعلن موعد تشغيل الرحلات الأسبوعية مع موسكو

مال وأعمال

دمشق تعلن موعد تشغيل الرحلات الأسبوعية مع موسكو
Reuters
مطار دمشق الدولي
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أفادت وزارة النقل في سوريا، اليوم الاثنين، بأن الخطوط الجوية السورية أعلنت عن تشغيل رحلة أسبوعية (دمشق – موسكو – دمشق) كل يوم سبت اعتبارا من 3 أبريل 2021.

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روسيا تعلن موعد استئناف رحلات الطيران المدني مع سوريا
روسيا تعلن موعد استئناف رحلات الطيران المدني مع سوريا

وكانت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية سمحت الخميس الماضي، باستئناف رحلات الطيران المدني مع 6 دول جديدة من بينها سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة الجائحة.

وقالت اللجنة في بيان الخميس الماضي، إن روسيا ستستأنف رحلات الطيران اعتبارا من 1 أبريل المقبل مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

دمشق تعلن موعد تشغيل الرحلات الأسبوعية مع موسكو

المصدر: موقع وزارة النقل السورية على "فيسبوك"

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