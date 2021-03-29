دمشق تعلن موعد تشغيل الرحلات الأسبوعية مع موسكو
Reuters
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أفادت وزارة النقل في سوريا، اليوم الاثنين، بأن الخطوط الجوية السورية أعلنت عن تشغيل رحلة أسبوعية (دمشق – موسكو – دمشق) كل يوم سبت اعتبارا من 3 أبريل 2021.
وكانت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا الروسية سمحت الخميس الماضي، باستئناف رحلات الطيران المدني مع 6 دول جديدة من بينها سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة الجائحة.
وقالت اللجنة في بيان الخميس الماضي، إن روسيا ستستأنف رحلات الطيران اعتبارا من 1 أبريل المقبل مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.
المصدر: موقع وزارة النقل السورية على "فيسبوك"