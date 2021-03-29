شركة عالمية تتحدث عن تداعيات لشهور بسبب السفينة الجانحة في قناة السويس

أفادت مجموعة "ميرسك" للشحن، في بيان اليوم الاثنين، بأن وضع سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس نجمت عنه اضطرابات في نشاط الشحن العالمي "قد يستغرق زوالها أسابيع وربما عدة شهور".

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وقالت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم في بيان استشاري للعملاء نشر اليوم الاثنين: "حتى بعد إعادة فتح القناة، الآثار المضاعفة على القدرة والمعدات العالمية كبيرة".

وأضافت أن لها ثلاث سفن عالقة في القناة بخلاف 29 أخرى تنتظر الدخول، مضيفة أنها غيرت حتى الآن مسارات 15 سفينة لتبحر بدلا من ذلك جنوبي القارة الإفريقية.

وأشار إلى أنه "بعد تقييم وضع التكدس الحالي للسفن، قد يستغرق عبور كامل الصف ستة أيام أو أكثر".

وعلقت سفينة حاويات ضخمة في ممر قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى تكدس مئات سفن الشحن أمام قناة السويس، التي تعد شريانا تجاريا مهما.

المصدر: رويترز