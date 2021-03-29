نصف الروس تقريبا يخططون لتغيير مهنتهم
قالت دراسة اجتماعية، أجرتها مواقع إلكترونية لتوفير فرص العمل، إن حوالي نصف المواطنين الروس يعتزمون تغيير وظائفهم وأمكان عملهم في العام 2021 الجاري.
ووفقا للدراسة التي أجراها موقعا الخدمات Rabota.ru، و SberSlugi في مارس 2021 وشملت 9 آلاف شخص من جميع مناطق روسيا، يخطط 47% من الذين تم استطلاع آرائهم، لتغيير المهنة في العام الجاري.
وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، قام 23% من سكان روسيا الذين شملهم الاستطلاع، بتغيير مهنتهم بشكل جذري.
وأشار 48% من المشاركين في الدراسة، إلى أن الرغبة في كسب المزيد من المال، دفعتهم إلى تغيير المهنة ومكان العمل. وذكر 24% أن سبب تغيير المهنة يكمن في خيبة أملهم في العمل السابق والرغبة في العمل في مهنة محبوبة وممتعة.
وقال 23% من المشاركين في الدراسة، إن سبب تغيير المهنة، يعود إلى الرغبة في الحصول على جدول عمل مرن.
المصدر: تاس