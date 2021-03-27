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مصدر: شركات طيران روسية قد تلغي رحلات مستأجرة إلى الإمارات اعتبارا من 28 مارس

مال وأعمال

مصدر: شركات طيران روسية قد تلغي رحلات مستأجرة إلى الإمارات اعتبارا من 28 مارس
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مطار في موسكو
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قال مصدر روسي مطلع إن شركات الطيران الوطنية قد تبدأ بإلغاء رحلات مستأجرة من موسكو وبطرسبورغ إلى الإمارات اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس، بسبب خلاف إجرائي.

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وأوضح المصدر المقرب من شركة "بوبيدا" الروسية للطيران الاقتصادي، أن سلطات الطيران الإماراتية لم تصدر حتى الآن إذنا لتنفيذ الرحلات المستأجرة المختلطة للركاب والبضائع وفقا للجدول الصيفي الذي يبدأ غدا الأحد.

يذكر أن الرحلات المنتظمة بين البلدين قد تم استئنافها في سبتمبر الماضي، بعد تعليق تسببت فيه جائحة كورونا، وشمل هذا الإجراء الرحلات المنتظمة والمستأجرة الخاصة بنقل البضائع في المقام الأول، لكن من الممكن نقل الركاب بها أيضا.

وأضاف المصدر أن قرار الإلغاء قد يشمل رحلات قد تم حجز نحو 50 ألف تذكرة عليها، وقال: "جميع شركات الطيران الروسية المتخصصة في الرحلات المختلطة للركاب والبضائع كانت بانتظار إصدار السلطات الإماراتية ترخيصا لجدول الرحلات الصيفي. لكن السلطات الجوية الروسية لم تمنح الشركات الإماراتية الترخيص لتنفيذ الرحلات إلى موسكو وبطرسبورغ، في المقابل واجهت شركاتنا رفضا مماثلا".

وقال مصدر بإحدى الشركات الروسية الكبيرة للطيران إن سبب فرض السلطات الإماراتية حظر رحلات "موسكو - دبي" للعديد من الشركات الروسية يعود إلى عدم موافقة الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي على برامج إماراتية مماثلة.

وأضاف: "الإمارات لا تقبل أي تمييز بحق شركاتها وتطبق إجراءات ضد روسيا وفقا لمبدأ الرد بالمثل".

فيما قال مصدر في شركة طيران أخرى لوكالة "تاس" إنه ينتظر أن تجد هذه المشكلة حلها، مضيفا أنه لم يتلق بعد من السلطات الجوية الروسية تأكيد تسيير هذه الرحلات إلى دبي الأسبوع المقبل.

المصدر: "تاس"

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