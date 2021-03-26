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البنك الدولي: السودان مؤهل لمنح بنحو ملياري دولار بعد تسوية متأخرات

مال وأعمال

البنك الدولي: السودان مؤهل لمنح بنحو ملياري دولار بعد تسوية متأخرات
Reuters
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أعلن البنك الدولي أن السودان سوى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو 3 عقود، ما يمهد الطريق أمام الدولة الإفريقية للوصول إلى منح بنحو ملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

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وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن الخطوة تشكل انفراجة للسودان، مما يضعه على مسار تخفيف مستدام للديون، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية الشاملة.

وقال مالباس في بيان، إن سداد المدفوعات المتأخرة على السودان أصبح ممكنا من خلال قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار من الحكومة الأمريكية.

المصدر: رويترز 

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