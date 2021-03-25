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الكرملين يقيّم وضع الروبل الروسي

مال وأعمال

الكرملين يقيّم وضع الروبل الروسي
Sputnik
صورة تعبيرية
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أشار الكرملين إلى أن العملة الروسية تتعرض في الفترة الراهنة لتقلبات أعلى بنحو قليل من المعتاد، مستبعدا أن يكون الروبل "في حالة حمى".

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جاء تصريح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان لدى الكرملين معلومات عن موعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، وما هو نطاق العقوبات لأن الروبل "في حمى".

ولم يؤيد المتحدث الرسمي باسم الكرملين رأي الصحفي بشأن الروبل، وقال إن العملة الروسية تتعرض لتقلبات أعلى من المعتاد وليس "حمى".

وفي سوق العملات، عوضت العملة الروسية اليوم بعض الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 76 روبلا، واليورو إلى تحت مستوى 90 روبلا.

المصدر: RT + نوفوستي

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