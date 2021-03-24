الحكومة المصرية توافق على مسودة ميزانية السنة المالية 2021-2022

قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مسودة ميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو، وذلك بعجز من المتوقع أن يبلغ 6.6 بالمئة.

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أوضح البيان أن مسودة الميزانية تتضمن تخصيص 87.8 مليار جنيه (5.59 مليار دولار) لدعم السلع التموينية والمزارعين.

وكانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، قد أعلنت أن هناك توقعات بنمو اقتصاد مصر خلال الفترة ما بين 2021 و2022.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم الأربعاء إن "مصر تتوقع معدل نمو اقتصادي سيبلغ نحو 5.4 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2021-2022".

المصدر: رويترز