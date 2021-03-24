وزيرة التخطيط المصرية تعلن عن نسبة نمو الاقتصاد الوطني المتوقعة خلال عامين

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن هناك توقعات بنمو اقتصاد مصر خلال الفترة مابين 2021 و2022.

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وقالت الوزيرة في بيان اليوم الأربعاء إن "مصر تتوقع معدل نمو اقتصادي سيبلغ نحو 5.4 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2021-2022".

وتتوقع مصر نمو الاقتصاد نحو 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية 2020-2021.

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، التي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية حول معدل النمو الاقتصادي لمصر، لافتة إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تتراوح بين 2.3 ـ 3% عام 2020/2021، و4.1 ـ 6% عام 2021/2022، كما سجلت وكالة فيتش أعلى تقديرات لنمو الاقتصاد المصري في مارس 2021، وتوقعت أن يعاود الاقتصاد المصري نموه لمعدلات ما قبل الجائحة ليسجل 6% عام 2021/2022 مدعوما بتعافي عدد من القطاعات، كما ثبتت "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والحفاظ على استقراره خلال الجائحة، وكذا اتسامه بالمرونة.

المصدر: رويترز + RT