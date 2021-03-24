شركة: 10 ناقلات نفط قد تتأثر بتعطل الملاحة في قناة السويس

قالت شركة "فورتيكسا" للتحليلات النفطية، اليوم الأربعاء، إن عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط الخام قد تتأثر بعدما جنحت سفينة حاويات في قناة السويس ومنعت عبور السفن.

إقرأ المزيد

وأضافت أن المعدل التقريبي لتراكم السفن في يبلغ نحو 50 سفينة يوميا، وأن أي تأخيرات تؤدي إلى تعديل المسار ستضيف 15 يوما لرحلة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

وقبل ذلك صعدت أسعار النفط بنحو 3% بعد جنوح سفينة في قناة السويس عرقلت مرور السفن الأخرى، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط بسبب توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر القناة.

وأدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس اليوم إلى توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر القناة، التي تعد شريانا دوليا لتدفق حاملات النفط، كما أن هيئة قناة السويس أعلنت عن إجراءات عاجلة بعد حادث السفينة.

المصدر: رويترز