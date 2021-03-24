بعد تكبد البورصة المصرية خسائر فادحة.. خطوة حكومية لتعزيز سيولة البورصة

أعلنت هيئة الرقابة المالية في مصر الاتفاق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، وذلك في إطار مساع لدعم الأسواق وتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

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وقالت الهيئة إن الهدف من الصندوق هو زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

ولم يوضح البيان قيمة الصندوق.

ويأتي ذلك بعدما تكبدت البورصة خلال اليومين الماضيين خسائر كبيرة، وسط مضاربات المستثمرين الأفراد.

وتعاني بورصة مصر في الآونة الأخيرة من مضاربات كثيفة للمستثمرين الأفراد، مما أفقدها مكاسبها التي حققتها في يناير الماضي، وتمخض ذلك عن خسارة المؤشر الرئيسي 4.8 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

المصدر: رويترز