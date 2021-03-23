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البنك الدولي يوسع نطاق تمويل اللقاحات ويتوقع دورا محوريا للتجارة في التعافي الاقتصادي

مال وأعمال

البنك الدولي يوسع نطاق تمويل اللقاحات ويتوقع دورا محوريا للتجارة في التعافي الاقتصادي
Reuters
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس
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قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إنه سيكون للبنك برامج لقاحات في 30 دولة بنهاية أبريل، بتمويل يبلغ نحو ملياري دولار، مضيفا أن توسع التجارة ضروري لتعافي الدول النامية.

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وأشار مالباس خلال مناسبة لمنظمة التجارة العالمية، عبر الإنترنت إلى أن "ذراع القطاع الخاص للبنك، مؤسسة التمويل الدولية، تصدت لملء فراغ تجاري نشأ عن تراجع قطاع بنوك المراسلة، بتقديم نحو عشرة مليارات دولار في تمويل التجارة ورأس المال العامل منذ اندلاع الأزمة".

وأضاف قائلا: "نرى أن التجارة ستكون في قلب عملية التعافي أرى أن الوقت قد حان لخفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية ونحن نعمل مع الدول مباشرة لدعم تلك الجهود".

المصدر: رويترز

 

 

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