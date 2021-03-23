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الولايات المتحدة تسجل أكبر عجز في ميزان المعاملات الجاري في 12 عاما

مال وأعمال

الولايات المتحدة تسجل أكبر عجز في ميزان المعاملات الجاري في 12 عاما
Reuters
صورة تعبيرية
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تسارع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة إلى قمة 12 عاما في 2020، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة على تدفق السلع والخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، والذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، قفز 34.8 بالمئة إلى 647.2 مليار دولار العام الماضي. وكان ذلك أكبر عجز منذ 2008.

وشكلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهي أيضا أكبر نسبة منذ 2008 وارتفاعا من 2.2 بالمئة في 2019.

وهبطت صادرات السلع والخدمات للأجانب والدخل القادم منهم 578.3 مليار دولار إلى 3.23 تريليون دولار في 2020. وانخفضت واردات السلع والخدمات من الأجانب والدخل المدفوع لهم 411.3 مليار دولار إلى 3.87 تريليون دولار.

وقفز العجز التجاري إلى 681.7 مليار دولار في 2020 من 576.9 مليار دولار في 2019.

المصدر: "رويترز"

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