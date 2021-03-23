شركة إسرائيلية توقع على اتفاق مع أكبر بنك في الإمارات

وقعت شركة "Gloat" الإسرائيلية على اتفاق مع "بنك أبو ظبي الأول" (FAB)، أكبر بنك في الإمارات، لتوفير نظام إدارة العامين الذي تمتلكه الشركة، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي.

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وحول هذا الاتفاق، قالت كاترين فيلتون، نائبة رئيس إدارة وتقييم العاملين في البنك الإماراتي، إنها تعزو التوقيع على الاتفاق إلى فيروس كورونا تحديدا، "لأن انتشار هذا الفيروس عجل استخدام النظام اليومي الرقمي".

وأضافت: "تدربنا وجددنا الطرق التي نخدم بها زبائننا ومجتمعاتنا داخليا وخارجيا...نظام Gloat سيمكن البنك من تحطيم الجدران الداخلية التنظيمية، ومنح موظفينا إمكانيات نمو عملية ومتنوعة، تتناسب معهم ومع طموحاتهم الشخصية، وسنتيح لهم التطور أيضا خارج نطاق مسؤولياتهم".

وأشار موقع "I24NEWS" إلى أن نظام شركة "Gloat" يدمج بين الموظف والتكنولوجيا، بهدف الربط بينهما لتوفير أفضل الفرص بالنسبة لهم في الشركة بالوقت الفعلي، موضحا أن "هذه الفرص، تشمل فرص عمل بدوام كامل، مشاريع، تبادل وظائف مؤقتة، إمكانيات لخلق علاقات شخصية وغيرها، هذا النظام تم تطبيقه في شركات عالمية أخرى، مثل بنوك دولية كبنك Standard Chartered Bank"، مؤكدا أن بنك "أبو ظبي" هو أول زبون يستخدم نظام الشركة هذا في الشرق الأوسط.

المصدر: "I24NEWS"