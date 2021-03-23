الإمارات تعلن استثمارها 10 مليارات دولار في إندونيسيا
ستستثمر الإمارات 10 مليارات دولار في هيئة الاستثمار الإندونيسية، التي تعد صندوقا سياديا إندونيسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء.
وستركز الاستثمارات الإماراتية على قطاعات إستراتيجية في جمهورية إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.
تنفيذا لتوجيهات #محمد_بن_زايد .. #الإمارات تعلن استثمارها 10 مليارات دولار في #إندونيسيا— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 23, 2021
#وام
للتفاصيل: https://t.co/3LPi9niDQLpic.twitter.com/3rWP9i9nyM
وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم توجيه الاستثمارات إلى إندونيسيا تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان.
المصدر: وام