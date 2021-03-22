بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من تعافي أسهم التكنولوجيا ومكاسب تسلا

صعدت بورصة وول ستريت اليوم الاثنين مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة مبيعات مؤخرا أثارتها قفزة في عوائد السندات، وقفز سهم تسلا.

وقال محللون إن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في 14 شهرا، عندما سجلت 1.754 بالمئة الأسبوع الماضي، سمح لأسهم التكنولوجيا بالتعافي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.31 بالمئة إلى 32730.35 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.70 بالمئة ليغلق عند 3940.59 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.23 بالمئة ليغلق عند 13377.54 نقطة.

المصدر: "رويترز"