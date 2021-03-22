"قاطعوا أمازون".. إضراب لموظفين في "أمازون" إيطاليا

دخل موظفون يعملون في شركة "أمازون" في إيطاليا، اليوم الاثنين، في إضراب، كما حثوا زبائن موقع "أمازون" لوقف مشترياتهم للضغط على عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" إن نحو 40 ألف شخص من موظفي شركة "أمازون" في إيطاليا دخلوا في إضراب، وأشارت إلى أن معظم الذين دخلوا في الإضراب هم موظفون في قسم الخدمات اللوجستية والنقل.

ويحث المضربون عملاء الموقع لوقف الشراء، بسبب عدم رغبة شركة "أمازون" في مناقشة مشاكل حقةقية كانت قد أثارتها نقابات عمالية في إيطاليا، على حد تعبير المضربين.

المصدر: نوفوستي