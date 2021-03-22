"أرامكو" تكشف عن ازدياد كبير بنسبة صافي الدين لحقوق الملكية لها

أفادت شركة النفط السعودية "أرامكو" بأن صافي نسبة الدين لحقوق الملكية لها، زاد بأكثر من الضعف، ووصل إلى نسبة 55% في عام 2020، من 26% قبل عام (2019).

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وأظهر تقرير النتائج المالية للشركة، أن صافي الدين ارتفع إلى 605.9 مليار ريال سعودي (نحو 161.56 مليار دولار) العام الماضي، من 270.2 مليار ريال في 2019.

وكشفت شركة النفط الوطنية السعودية في وقت سابق، أن ربح عام 2020 تراجع بنسبة 44%، متأثرا بانخفاض أسعار الخام والكميات المباعة منه، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير.

المصدر: "رويترز"