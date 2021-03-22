 
مباشر

"أرامكو" تكشف عن ازدياد كبير بنسبة صافي الدين لحقوق الملكية لها

مال وأعمال

Reuters Hamad I Mohammed
مدخل عليه شعار شركة "أرامكو" السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0pe

أفادت شركة النفط السعودية "أرامكو" بأن صافي نسبة الدين لحقوق الملكية لها، زاد بأكثر من الضعف، ووصل إلى نسبة 55% في عام 2020، من 26% قبل عام (2019).

إقرأ المزيد
"أرامكو": لدينا خطط طوارئ للتعامل مع أي هجوم ومصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة

 وأظهر تقرير النتائج المالية للشركة، أن صافي الدين ارتفع إلى 605.9 مليار ريال سعودي (نحو 161.56 مليار دولار) العام الماضي، من 270.2 مليار ريال في 2019.

وكشفت شركة النفط الوطنية السعودية في وقت سابق، أن ربح عام 2020 تراجع بنسبة 44%، متأثرا بانخفاض أسعار الخام والكميات المباعة منه، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا