"رويترز": صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعين مصرفيا كبيرا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، عين مصرفيا كبيرا من بنك "غولدمان ساكس" للعمل في الاستثمارات.

وقال أحد المصدرين إن إياس الدوسري، الذي كان رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى "غولدمان ساكس" في السعودية، غادر البنك في الآونة الأخيرة. ووفقا لملفه الشخصي على "لينكد إن"، كان الدوسري يعمل لدى بنك "إتش.إس.بي.سي" في عام 2017 حين انتقل إلى "غولدمان ساكس."

وكانت وكالة "بلومبرغ" كشفت في وقت سابق عن هذه الخطوة.

ويستقطب صندوق الاستثمارات العامة كبار المصرفيين وخبراء الديون إلى فريقه، وهو المحرك لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي في السعودية ويدير محفظة قيمتها 400 مليار دولار.

وعين الصندوق في الآونة الأخيرة فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركزي الوطني لإدارة الدين بوزارة المالية السعودية رئيسا للإدارة العامة لتمويل الشركات، كما عين رانيا نشار الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة "سامبا" المالية السعودية مستشارة لمحافظ الصندوق ياسر الرميان.

المصدر: "رويترز"