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مسؤول سعودي: نصف قرن قادمة إمدادات "أرامكو" للصين !

مال وأعمال

مسؤول سعودي: نصف قرن قادمة إمدادات
Reuters
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قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" السعودية إن الشركة ستعطي الأولوية لأمن طاقة الصين على مدى الـ50 عاما القادمة في ظل توازي مصادر الطاقة الجديدة والقائمة لبعض الوقت.

وقال الناصر في كلمته المصورة بمنتدى التنمية الصيني اليوم الأحد إن عملاق النفط يلحظ فرصا كذلك لمزيد من الاستثمار في مشاريع تستهدف مساعدة الصين على تلبية حاجاتها في مجالات النقل الثقيل والكيماويات، فضلا عن زيوت المحركات والمواد غير المعدنية.

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