دراسة: اقتصاد اليابان سيخسر 1,37 مليار دولار بسبب قرار منع حضور المشجعين من الخارج للأولمبياد

أفادت قناة "NHK" اليابانية بأن البلاد ستخسر نحو 150 مليار ين (نحو 1,37 مليار دولار) بسبب قرارها لإجراء الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية في طوكيو دون المشجعين من الخارج.

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وهذه هي الأرقام التي قدمها معهد "نومورا" ("Nomura") للأبحاث الاقتصادية في اليابان. وتعتمد هذه المعلومات على تحليل السوق الداخلية لليابان ومستوى الاستهلاك من قبل السياح الأجانب قبل تفشي وباء كورونا. وستتكبد الفنادق والمطاعم أكبر خسائر مادية نتيجة هذا القرار.

وأشار المعهد إلى أن خسائر اقتصادية إضافية قد تنشأ أيضا في حالة إذا اتخذ منظمو الألعاب قرارا للحد من عدد المشجعين اليابانيين في المنشآت الرياضية أثناء المسابقات.

وكشفت معلومات المعهد كذلك أن ميزانية إجراء الألعاب الأولمبية في طوكيو ازدادت بسبب النفقات الإضافية التي تسبب فيها تأجيلها والإجراءات المفروضة بسبب كورونا، لتبلغ حاليا 1,64 تريليون ين (15,9 مليار دولار) .

ونسقت اللجنة التنظيمية للألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو-2020"، أمس السبت، مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، قرارها بعدم استقبال المشجعين من الخارج. واتفقت الأطراف على أن الأموال التي أنفقت على شراء التذاكر سيتم إعادتها إلى أصحابها.

وكان من المتوقع أن تجري الألعاب الأولمبية في طوكيو في الفترة ما بين الـ24 من يوليو و الـ9 من أغسطس عام 2020. لكن تفشي وباء كورونا في العالم تسبب في تأجيلها لعام واحد. ومن المتوقع أن تجري الألعاب الأولمبية في طوكيو في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس من العام الجاري.

المصدر: تاس



