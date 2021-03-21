بدءا من يونيو المقبل.. نقود بلاستيكية في الأسواق المصرية

تبدأ دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري، في طباعة النقود البلاستيك المصنوعة من مادة البوليمير، بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي.

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ويعتزم البنك البدء في طباعة وطرح عملات من فئة 10 جنيهات خلال شهر يونيو المقبل، لتداولها في الأسواق المحلية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مسؤولة على أن البنك المركزي يسعى للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية، التي وصلت إليها الدول الأوروبية، مشيرة إلى سفر عدد من المسؤولين عن هذا الملف بالمركزي، لعدد من الدول الأوربية وإنجلترا وسويسرا لمعرفة آخر التطورات عن طباعة النقود البوليمير.

في غضون ذلك، أكد خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، على أنه لن يتم استبدال النقود البوليمير الجديدة بالنقود المتداولة في السوق المحلية، وإنما سيتم تداولهما معا في السوق.

وقال فاروق، في تصريحات سابقة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إنه يتم الاستعداد حاليا بمطبعة البنك المركزي الجديدة، لإجراء التجارب التشغيلية لماكينات الطباعة الجديدة، تمهيدا للبدء في طباعة النقود البلاستيكية "النقود البوليمير".

ومن المقرر حسب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، البدء في طباعة فئة الـ20 جنيها من مادة البوليمير خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وانتهى البنك المركزي المصري، من أعمال إنشاءات المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم تركيب جميع آلات الطباعة الجديدة التي تم استيرادها من الخارج، كما يتم حاليا إجراء التجارب التشغيلية لها.

المصدر: RT