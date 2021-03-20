الغرفة التجارية الأمريكية لدى روسيا: احتمال فرض عقوبات على دين الدولة الروسي ضئيل

استبعدت الغرفة التجارية الأمريكية لدى روسيا (AmCham) أن تفرض واشنطن عقوبات على دين الدولة الروسي، أو وصول روسيا لأنظمة الدفع الدولية، لأن ذلك قد يضر بالمصالح الأمريكية أيضا.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن تصريح لرئيس الغرفة، أليكسيس رودزيانكو: "يجري طرح هذا الموضوع من جديد لسوء الحظ. ونحن في إطار مجلس مدراء "AmCham" ناقشنا بين المسائل الأخرى مسألة احتمال إدخال مثل هذه الإجراءات".

وأضاف: "كانت هناك مواقف مختلفة، لكن الرأي السائد هو أن الولايات المتحدة هيهات أن تفرض قيودا على دين الدولة الروسي، أو على وصول روسيا إلى أنظمة الدفع الدولية. ومن المفهوم أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة للجانبين".

وكانت وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادرها بداية مارس الجاري أن الولايات المتحدة وبريطانيا تدرسان احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وخاصة العقوبات على دينها المستقل وعلى رجال الأعمال الروس.

من جانبه أعلن وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف، الأربعاء الماضي، أن وزارته في حال فرض عقوبات على دين الدولة الروسي تنوي التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الروسي حول تقديم النقود للبنوك الروسية لشراء سندات القروض الفدرالية.

المصدر: نوفوستي