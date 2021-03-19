 
مباشر
عاجل
ظريف ردا على ماكرون: الاتفاق النووي حي بفضل تحلي إيران بروح المسؤولية

وسائل إعلام: الصين ترى في سيارة "تسلا" تهديدا ممكنا لأمنها القومي

مال وأعمال

وسائل إعلام: الصين ترى في سيارة
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q05k

ترى السلطات الصينية أن سيارات "تسلا" الكهربائية قد تشكل تهديدا للأمن القومي لذلك قررت الحد من استخدامها من قبل الجيش وموظفي المؤسسات الاستراتيجية والمسؤولين.

إقرأ المزيد
تعرف على سيارة تسلا المميزة الجديدة
تعرف على سيارة تسلا المميزة الجديدة

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال". ووفقا للسلطات الصينية فإن مستشعرات وكاميرات "تسلا" يمكنها تخزين صور المواقع من حولها.

كما أنه يمكن للشركة الأمريكية مالكة "تسلا" الحصول على معلومات حول مكان ووقت استخدام سيارة "تسلا" ذاتية الحركة والبيانات الشخصية للسائق.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" سيتم حظر "تسلا" من دخول القواعد العسكرية والمجمعات السكنية لموظفي الشركات "الحساسة" وبعض الوكالات الحكومية في الصين.

وتتخوف السلطات الصينية من أن الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأخرى الموجود في سيارة "تسلا" تظل تعمل طوال الوقت.

وتعتبر الصين واحدة من الأسواق الرئيسية لشركة "تسلا" ففي العام 2020 شكلت المبيعات للصين نحو 20% من إجمالي المبيعات.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا