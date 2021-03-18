بوتين يوجه الحكومة للعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة في القرم

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والسلطات في روسيا اليوم الخميس، للعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة في شبه جزيرة القرم الروسية.

وأفاد الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقرم، بأن حجم الاستثمار الخاص في شبه الجزيرة الروسية يجب أن يتجاوز مستوى التريليون روبل (نحو 14 مليار دولار) في السنوات المقبلة.

وقال: "سنتمكن من الحديث عن نجاح أعمالنا فقط إذا كنا قادرين على ضمان نمو أساسي كبير للاستثمار الخاص، يجب أن يتجاوز حجمها في القرم وسيفاستوبول على مدى السنوات الأربع القادمة في الفترة من 2022 إلى 2025 مستوى التريليون روبل، هذه مهمة طموحة ستتطلب إجراءات منسقة من قبل السلطات الفيدرالية والإقليمية والبلدية".

ووفقا لبوتين فإن تنفيذ مشاريع أساسية كبيرة في شبه الجزيرة، بما في ذلك حل مشاكل إمدادات المياه وتوفير الكهرباء، يهيئ الظروف لتحقيق التنمية.

وأضاف أن "النقطة المهمة هي أن البنية التحتية التي أنشأتها الدولة ستوفر فرصا لتنفيذ عدد أكبر من المشاريع الاستثمارية في جميع القطاعات، من الصناعة وحتى قطاع الخدمات".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تقديم حوافز للاستثمار الخاص والعمل على تحسين مناخ الأعمال في المنطقة.

المصدر: "نوفوستي"