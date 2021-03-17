بوتين ونظيره القرغيزي يدشنان مصنعا ضخما للذهب

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره القرغيزي صدير جباروف، عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء، مصنعا لمعالجة الذهب في قرغيزستان، والمصنع عبارة عن مشروع مشترك بين البلدين.

ويقع المصنع في منطقة جيروي بجمهورية قرغيزستان، ويقوم على أساس حقل جيروي، الذي تقدر احتياطياته من الذهب بحسب بيانات أولية بنحو 100 طن و30 طنا من الفضة.

وتبلغ طاقة المصنع حوالي 1.3 مليون طن من الخام سنويا، وبموجب عقد مبرم بين الجانبين سيتمتع البنك الوطني لجمهورية قرغيزستان بحق شراء سبائك الذهب التي سينتجها المصنع.

ويعد المصنع أكبر مشروع استثماري روسي في قرغيزستان، وتنفذه شركة Alliance Altyn، وسيصل إجمالي الاستثمار الروسي في المصنع وتطوير حقل جيروي إلى أكثر من 600 مليون دولار، ومن المخطط إنتاج ثلاثة أطنان من المعدن النفيس خلال العام الجاري.

ويقع حقل جيروي في منطقة تالاس في قرغيزستان، وتم اكتشافه 1968-1969، وبعد ذلك بنحو 17 عاما تم تنفيذ أعمال التصميم والمسح للحقل، وخططت الحكومة السوفيتية لبناء مصنع لتكرير الذهب في جيروي، لكن لم يتم تنفيذ ذلك بسبب تفكك الاتحاد السوفيتي.

المصدر: تاس