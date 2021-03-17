نتنياهو يتحدث عن استثمارات إماراتية قادمة بقيمة 40 مليار دولار

قبل أيام من انتخابات الكنيست، وعد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بجذب استثمارات ضخمة من الخارج، بما فيها الإمارات، التي قال إن ولي عهدها "يؤمن بالمعجزة الاقتصادية الإسرائيلية".

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وقال نتنياهو في حديث أدلى به لإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية: "قبل أربعة أيام تحدثت مع حاكم الإمارات الأمير محمد بن زايد. هو يؤمن بالاقتصاد الإسرائيلي وبالمعجزة الاقتصادية الإسرائيلية".

وأضاف: "ينوي استثمار مليارات الدولارات هنا، والموجة الأولى من الاستثمارات الإماراتية وحدها ستصل قيمتها إلى 40 مليار دولار".

تأتي هذه التصريحات قبيل الزيارة التي يتوقع أن يقوم بها نتنياهو إلى الإمارات غدا الخميس، وقبل أيام معدودة من الانتخابات التشريعية المقررة في إسرائيل في 23 مارس.

المصدر: موقع "ميغ نيوز" الإسرائيلي