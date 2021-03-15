هبوط الإسترليني وسط قفزة في عوائد سندات الخزانة وإجراء أوروبي ضد بريطانيا

هبط الجنيه الإسترليني مجددا الاثنين وسط زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونيا ضد تغييرات بريطانية لترتبيات التجارة مع إيرلندا الشمالية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التغييرات تنتهك اتفاق بريكست الذي وقع العام الماضي.

وبحلول الساعة 17.30 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني منخفضا 0.22 بالمئة أمام العملة الأمريكية عند 1.3891 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاث جلسات عند 1.3854 دولار.

ومما يزيد الضغوط على الإسترليني مبيعات في سندات الخزانة الأمريكية دفعت العائد على السندات القياسية للصعود فوق 1.60 بالمئة منذ يوم الجمعة، وهو ما يدعم الدولار.

وكانت العملة البريطانية هبطت أكثر من واحد بالمئة إلى 1.3865 دولار في جلسة الجمعة.

وفي مقابل العملة الأوروبية، سجل الإسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 86.00 بنسا لليورو قبل أن يتعافى قليلا إلى 85.85 بنس.

المصدر: رويترز