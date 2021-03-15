شركة إماراتية تجمع 50 مليون دولار بصكوك لزراعة الطماطم بالصحراء

قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الزراعية الإماراتية للمزارع الذكية بيور هارفست، إن الشركة جمعت 50 مليون دولار بصكوك طرحتها للتوظيف في زراعة الطماطم بالصحراء.

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وكانت الشركة جمعت عشرة ملايين دولار في رأس المال المساهم به في يناير الماضي، حسبما قال سكاي كيرتز، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي.

ومن المقرر استخدام الـ60 مليون دولار لبناء اثنتين من "الصوب الزراعية الهجين عالية التقنية" في الإمارات من أجل إنتاج الطماطم، المنتج الرئيسي للشركة حاليا، والخضروات الورقية في ظروف دافئة ومشمسة على مدار السنة.

وسيسمح التمويل أيضا للشركة بتعديل منشأة قائمة لإنتاج التوت في الإمارات وتشييد وحدة لإنتاج الطماطم في السعودية ضمن شراكة مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 20 بالمئة فيها.

المصدر: رويترز