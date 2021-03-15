البنك المركزي البولندي يريد شراء كمية كبيرة من الذهب

قال محافظ البنك المركزي البولندي، إن البنك يريد شراء ما لا يقل عن 100 طن من الذهب قيمتها 5.5 مليار دولار بالأسعار الحالية، بينما يواصل توسيع احتياطياته من المعدن النفيس.

وأضاف آدم جلابينسكي في مقابلة صحفية نشرت يوم الاثنين: "في الوقت الحالي لدينا 229 طنا من الذهب، حوالي نصفها تم شراؤها أثناء وجودي في المنصب".

وتابع قائلا "خلال السنوات القليلة المقبلة نريد شراء ما لا يقل عن 100 طن أخرى من الذهب والاحتفاظ بها في بولندا أيضا".

وعلى مدار السنوات العشر الماضية زادت بنوك مركزية، خصوصا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وآسيا، مشترياتها من الذهب، معتبرة في الغالب أن ذلك وسيلة لتقليل الاعتماد على أصول مثل الدولار الأمريكي.

وجرى تداول الذهب اليوم عند حوالي 1730 دولارا للأوقية (الأونصة).

المصدر: رويترز