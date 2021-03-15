قفزة في صادرات "غازبروم" الروسية.. والشركة تكشف عن السبب؟

أظهرت بيانات شركة "غازبروم" الروسية، أن صادرات الغاز إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة ارتفعت خلال شهرين ونصف من العام الجاري بنحو 28.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيان صدر عن الشركة الروسية فقد صعدت الصادرات في الفترة الممتدة من بداية العام الجاري وحتى منتصف مارس الجاري إلى 42.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وزادت إمدادات "غازبروم" إلى ألمانيا بنسبة 28.7%، وإلى تركيا بنسبة 80.5%، وإلى فنلندا بنسبة 74.2%، وإلى صربيا بنسبة 61.5%، وإلى رومانيا بنسبة 77.7%، وإلى بلغاريا بنسبة 52.1%، فيما صعدت بنسبة 24.5% إلى اليونان.

وأضافت الشركة أن ارتفاع الطلب على الغاز جاء بسبب الجو البارد مؤخرا، مشددة على أنها تواصل تلبية الطلب المحلي والخارجي بشكل كامل.

المصدر: تاس