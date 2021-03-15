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مصدر روسي: مفاوضات مع عدة شركات لزيادة إنتاج "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي

مال وأعمال

مصدر روسي: مفاوضات مع عدة شركات لزيادة إنتاج
Sputnik
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قال مصدر في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إنه يتفاوض مع بعض شركات المنتجات الصيدلانية، لزيادة إنتاج "سبوتنيك V" في دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر المصدر، أن الصندوق مستعد لبدء عمليات تسليم اللقاح إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تسجل اللقاح بشكل مستقل.

وأضاف المصدر: "منذ بداية الكفاح ضد الوباء، كان الصندوق يميل إلى التعاون النشط مع جميع الشركاء بما في ذلك من أوروبا، وهو منفتح للمفاوضات حول ذلك. وتوصل الصندوق، إلى اتفاقات مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، لإطلاق إنتاج سبوتنيك V. وفي الوقت الراهن، نجري مفاوضات مع عدد من الشركات المصنعة لزيادة إنتاج اللقاح في الاتحاد الأوروبي".

ووفقا له، سيسمح ذلك ببدء عمليات تسليم نشيطة للقاحات "سبوتنيك V"، إلى السوق الأوروبية الموحدة بعد الحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، التي يجري معها حاليا تعاون نشيط في إطار النظر في الطلب المقدم (rolling review).

المصدر: تاس

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