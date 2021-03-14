 
مباشر

البنك المركزي المصري: صافي الأصول المحلية للبنوك ارتفع في أكتوبر الماضي إلى 755.4 مليار جنيه

مال وأعمال

البنك المركزي المصري: صافي الأصول المحلية للبنوك ارتفع في أكتوبر الماضي إلى 755.4 مليار جنيه
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
مبنى البنك المركزي المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pyoc

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للجهاز المصرفي ضمن نقود الاحتياطي بنهاية أكتوبر الماضي إلى 755.41 مليار جنيه.

إقرأ المزيد
الأكبر في تاريخ الصين.. غرامة على عملاق التجارة الإلكتروني
الأكبر في تاريخ الصين.. غرامة على عملاق التجارة الإلكتروني "علي بابا"

وبلغ الصافي هذا المجموع بعد أن كان 702.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي السابق، ومقارنة بـ744.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة بلغ 783.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 708.4 مليار جنيه في سبتمبر 2020، ومقارنة بـ763.5 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

وأوضح أن الأوراق المالية شهدت ارتفاعا إلى مجموع 700.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 700.74 مليار جنيه في سبتمبر من العام نفسه، ومقارنة بـ701.21 مليار جنيه في أغسطس 2020.

وكشف التقرير أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت إلى 141.721 مليار جنيه مقابل 70.2 مليار جنيه في سبتمبر 2020، ومقارنة بـ131.65 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا