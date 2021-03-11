الكرملين يقيّم تأثير وباء كورونا على الاقتصاد الروسي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن التأثير السلبي لوباء كورونا في روسيا لم يكن كبيرا، مقارنة بالدول الأخرى، لكن هذا ليس سببا للسكينة.

وأضاف بيسكوف: "تراجع الاقتصاد العالمي، بالفعل، إلى حد كبير خلال العام الماضي. هناك انخفاض بنسبة 3.5 ٪ في الاقتصاد العالمي، وعلى الأغلب سيتوجب لاحقا تحليل النتائج المحتملة لهذا التراجع بعمق. ويجب القول، إن تراجع الاقتصاد الروسي لم يكن كبيرا. ولكن لا يجوز أن يصبح ذلك سببا لتهدئة النفس والسكينة. في الوقت الراهن يعمل الجميع لوضع الأدوات لتسريع الخروج من هذه الحفرة".

وتابع ممثل الكرملين: "بالطبع، الجميع مهتمون الآن بخروج الجميع من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. ونحن حتما، نتمنى التوفيق للجميع".

المصدر: نوفوستي