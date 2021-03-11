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مع اقتراب عيد النوروز.. إيران تمنع تصدير البرتقال والتفاح

مال وأعمال

مع اقتراب عيد النوروز.. إيران تمنع تصدير البرتقال والتفاح
https://www.pexels.com/photo
صورة تعبيرية
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قررت هيئة تنظيم السوق الإيرانية، منع تصدير منتجي البرتقال والتفاح إلى خارج البلاد حتى إشعار آخر، وذلك مع اقتراب عيد النوروز.

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وجاء قرار الهيئة إثر اجتماع طارئ عقد اليوم الخميس حول تنظيم السوق على اعتاب حلول عيد النوروز في 21 مارس الجاري، حيث أكدت الهيئة تعليق تصدير منتجي البرتقال والتفاح حتى إشعار آخر بهدف تحقيق التوازن في أسعار مبيعات الفواكه ووفرتها في شبكة التوزيع في أنحاء البلاد.

من جهة أخرى، وافقت الهيئة على توريد الفواكه والسلع الأساسية عبر التجار والتعاونيات والأسواق الحدودية.

المصدر: وكالة فارس

 

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