مصدر: ناقلة البضائع الغارقة قبالة سواحل رومانيا ليست روسية

أعلنت نقابة البحارة الروس أن سفينة تقل البضائع "فولغو بالت 179"، التي غرقت قبالة سواحل رومانيا، ليست روسية وكانت تبحر تحت علم جزر القمر، وهي ملك لشركة أجنبية.

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وأكدت الأمر ذاته الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري، مشيرة إلى أن سفينة نقل البضائع التي غرقت قبالة السواحل الرومانية ليست روسية، وأن ملكيتها تعود لشركة أجنبية، وطاقمها يتكون من بحارة أوكرانيين ولا يوجد بينهم روس.

وكانت سفينة الشحن الجاف "فولغو بالت 179" قد غرقت اليوم قبالة سواحل رومانيا. وفيما تم إنقاذ 10 من أفراد الطاقم، لا يزال البحث متواصلا عن أحد أفراد الطاقم.

وأفيد بأن سفينة الشحن هذه كانت وقت إرسال نداء الاستغاثة على بعد 76 ميلا من الساحل الروماني، وكان الطاقم حينها يستعد لمغادرتها.

ويعود بناء سفينة نقل البضائع "فولغو بالت 179" إلى عام 1973، وقد أبحرت قبل غرقها وعلى متنها شحنة من الفحم من مدينة روستوف نا دانو الروسية قاصدة مدينة كونستانتا الرومانية.

المصد: تاس + نوفوستي