"إيروفلوت" الروسية تبيع حصة في شركة طيران مقابل روبل واحد

قال وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، خلال لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن شركة "إيروفلوت"، باعت 51% من أسهم "أورورا" للنقل الجوي إلى إدارة مقاطعة سخالين.

ونقل موقع الكرملين، عن الوزير أن سعر الصفقة كان رمزيا وبلغ روبلا واحدا فقط.

وأضاف الوزير: "بهذا الشكل، تم تأسيس شركة أورورا للشرق الأقصى. وتم بيع 51 في المائة من أسهم شركة أورورا للطيران، مقابل روبل واحد فقط".

وتابع الوزير القول: "يجري العمل الآن لإبرام اتفاقيات لشراء حصة 5٪ في أورورا".

ووفقا لسافيليف، تقع الاتفاقيات مع المساهمين، في مرحلة التوقيع، وتم بالفعل توقيع العديد منها.

واختتم الوزير بالقول: "وبالمقابل، ستحصل شركة أورورا على 25 بالمائة من الأسهم، بالإضافة إلى واحد، من شركات الطيران الإقليمية في دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية".

في يوليو 2020 ، تم الإعلان أنه سيتم إنشاء شركة طيران للشرق الأقصى الروسي، كتحالف لشركات النقل الجوي على أساس شركة "أورورا" الحالية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، إن الهدف الرئيسي من تأسيس هذه الشركة، هو ضمان حصول المواطنين على إمكانية استخدام النقل الجوي.

المصدر: لينتا رو