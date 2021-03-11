حجم مبيعات التجارة عبر الإنترنت في روسيا ينمو في يناير بنسبة 49%

قالت رابطة شركات التجارة عبر الإنترنت، إن حجم التجارة عبر الإنترنت في روسيا، ارتفع في يناير 2021 بنسبة 49٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغ 211816 مليون روبل.

وأضافت الرابطة، في تقريرها: "في الشهر الأول من عام 2021، تم تنظيم طلبات شراء في المتاجر الروسية عبر الإنترنت، بقيمة 211 مليار و 816 مليون روبل. وبلغ حجم هذا المؤشر في العام الذي سبقه 142434 مليون روبل".

وذكر التقرير، أن القطاع الأسرع نموا في التجارة عبر الإنترنت، كان قطاع الأثاث والسلع المنزلية (بلغت الزيادة 3.46 مرة).

وأظهر الروس اهتماما كبيرا كذلك، بالسلع المخصصة للإبداع (بزيادة قدرها 2.58 مرة)، والسلع المخصصة للأطفال (بزيادة قدرها 2.4 مرة)، والسلع الخاصة بالتجميل والصحة (+ 68٪). وتراجع بيع الكتب (-21٪)، والملابس والأحذية (-12٪)، وكذلك معدات وأدوات البستنة (-7٪).

المصدر: تاس