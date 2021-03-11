نيوزيلندا تضغط لإنهاء الرسوم الجمركية العالمية على الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا

تضغط نيوزيلندا على الدول في جميع أنحاء العالم لإنهاء الرسوم الجمركية المفروضة على الإمدادات اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، ومن بينها الكمامات والقفازات والحقن.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن نيوزيلندا ستضغط بهذا الاتجاه خلال استضافتها افتراضيا لمنتدى APEC، وهو منتدى اقتصادي يضم 21 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك اليابان والصين وكندا والولايات المتحدة.

وتأمل نيوزيلندا بأن يتفق أعضاء المنتدى على قائمة المنتجات التي يجب أن تزال التعريفات الجمركية عنها، وأن يتم استخدام القائمة بعد ذلك كنموذج من قبل دول أخرى حول العالم.

وقال فانجيليس فيتاليس، رئيس اجتماع كبار المسؤولين في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إن "العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء منطقتنا تفرض تعريفات جمركية، حتى على اللقاحات".

وذكر أمثلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها دول المنتدى، من بينها: الصابون 5٪، اللقاحات 6٪، الحقن 21٪، المجمدات المتخصصة التي يمكنها تخزين لقاح "فايزر" عند درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر، 30٪.

بالإضافة إلى إزالة الرسوم الجمركية، يأمل فيتاليس أيضا في أن تتفق دول المنتدى على طرق تسهل نقل اللقاحات والإمدادات الطبية عبر الحدود، على سبيل المثال عن طريق إزالة قيود التصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية.

المصدر: "الإندبندنت"