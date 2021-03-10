طهران: قيمة السلع الإيرانية المصدرة إلى الإمارات خلال 11 شهرا تجاوزت 4 مليارات

أعلنت طهران أن قيمة السلع الإيرانية التي تم تصديرها خلال 11 شهرا ماضيا إلى الإمارات تجاوزت مستوى 4 مليارات دولار.

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وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية، فرشيد فرزانكان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن قيمة السلع الإيرانية المصدرة إلى الإمارات في غضو 11 شهرا مضت من العام الحالي الإيراني (ينتهي في 20 مارس الحالي) بلغت 4 مليارات و100 مليون دولار.

وأشار فرزانكان إلى أن الإمارات كانت ثالث أكبر دولة مستوردة للبضائع الإيرانية خلال الفترة نفسها بعد الصين والعراق.

وتطرق المسؤول التجاري الإيراني إلى عراقيل التعامل التجاري بين البلدين، بما في ذلك "تقويض الحسابات المصرفية للرعايا الإيرانيين من جانب البنك المركزي الإماراتي، والثغرات الملحوظة في مجال النقل، بما في ذلك نقل الحاويات المبردة للمحاصيل الزراعية والتي من شأنها أن تزيد في كلفة البضائع".

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كما تطرق فرزانكان إلى بعض الحلول التي قد يتم اللجوء إليها بهدف تيسير التبادل التجاري بين إيران والإمارات، مبينا أنها تشمل تسهيل إجراءات الزيارة بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين والتواصل بين "بنك ملي إيران" (البنك الوطني الإيراني) مع بنوك الإمارات، وإقامة معارض دائمة، مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم بشكل كبيرة في تحسين الظروف التجارية بين الجانبين.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين إيران وسائر دول العالم في غضون 11 شهرا مضت من العام الحالي 65 مليارا و500 مليون دولار، منها الصادرات الإيرانية التي سجلت 31 مليارا و198 مليون دولار، واستيراد البلاد الذي بلغ 34 مليارا و321 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

المصدر: "فارس"