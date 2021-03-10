أردوغان يبدي استعداد تركيا لضمان سلامة السياح الروس.. وبوتين: لن نمنع الناس من قضاء إجازة في الخارج

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده لاستقبال السياح الروس واتخاذ "كل ما يلزم لضمان سلامتهم" في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أردوغان اليوم الأربعاء، أثناء مراسم تدشين بناء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة "أكويو" النووية في ولاية مرسين، أن تركيا تأمل العام الجاري في تعويض الخسائر التي ألحقتها الجائحة العام الماضي بقطاعات الاقتصاد والسياحة والاستثمارات.

وتابع: "في العام الجاري، نحن مستعدون لاستقبال الضيوف الروس بفضل تجهيزنا بنى تحتية في مجال الرعاية الصحية، ونحن مستعدون لفعل ذلك مع تطبيق جميع إجراءات السلامة".

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اجتماع افتراضي مع الحكومة أن السلطات لن تحول دون قضاء المواطنين إجازة في الخارج الصيف القادم.

وقال: "قد بادرت بعض الدول التي تتخذ السياحة مكانة ملموسة في اقتصادها إلى الإعلان عن فتح حدودها أمام السياح، ولا يجوز لنا دون أدنى شك أن نمنع بطريقة مصطنعة مواطنينا الراغبين في قضاء إجازة صيفية في الخارج من فعل ذلك".

في الوقت نفسه، حذر بوتين من أن الظروف الوبائية في عدد من الدول التي يختارها تقليديا المواطنون الروس كوجهة سياسية لهم لا تزال معقدة.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"