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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع تسهيل ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مع أكثر من 15 بنكا

مال وأعمال

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع تسهيل ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مع أكثر من 15 بنكا
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، اتفاقيات تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة من 17 بنكا.

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وأشار الصندوق إلى أن هذا التسهيل "سيوفر للصندوق سيولة إضافية يمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك".

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "رويترز" كانت قد نقلت الشهر الماضي عن أحد المصادر، أن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار"، ذاكرة أن مصادرها أفادت بأن التسهيل لأجل عام قد يجدد أربع مرات.

المصدر: "رويترز"

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