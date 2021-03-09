ليبيا.. "الوطنية للنفط" توقع عقدا مع "سايبم" الإيطالية لإنشاء مركز للخدمات النفطية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها وقعت، اليوم الثلاثاء، عقد خدمة استشارية لمركز للصيانة والخدمات النفطية مع شركة "سايبم" الإيطالية.

وأضافت المؤسسة في تدوينة على "فيسبوك" أن العقد لمشروع إنشاء "المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية" بالمنطقة الحرة في المريسة، على بعد 25 كيلومترا من مدينة بنغازي في شرق ليبيا.

وقالت الشرطة الليبية إنها تعتبر نظيرتها الإيطالية "الشريك المثالي لتطوير مشروع مركز بنغازي النفطي للصيانة والخدمات الفنية".

وخلال مراسم التوقيع، قال ستيفانو كاو، الرئيس التنفيذي لشركة "سايبم" إن شمال إفريقيا "تظل منطقة استراتيجية للتطورات الضخمة المحتملة في كل من قطاعي الصناعة والطاقة. وسيعزز هذا المشروع علاقتنا مع المؤسسة الوطنية للنفط ويمنحنا الفرصة لدعم عملائنا في إنشاء مركز مهم للاستغلال الأمثل للموارد الوطنية".

المصدر: "رويترز"