مصر توافق على شراء شركة كرواتية حصة للتنقيب عن النفط والغاز في "الدلتا"

قالت شركة "آي.إن.إيه" الكرواتية للنفط والغاز إنها حصلت على موافقة من وزارة البترول والموارد المعدنية المصرية لشراء حصة في امتياز للتنقيب عن النفط والغاز في دلتا نهر النيل.

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وذكرت الشركة في بيان: "حصلنا على موافقة لإبرام اتفاق مع فنترسال ديا التي تعمل بمنطقة امتياز شرق دمنهور. ستحصل آي.ان.ايه على حصة 20 بالمئة وفنترسال ديا على حصة 40 بالمئة وشيرون على الحصة الباقية 40 بالمئة".

ووفقا للشركة يبلغ امتياز التنقيب ثلاثة أعوام وفي حالة اكتشاف احتياطيات مجدية تجاريا سيجري منح ترخيص إنتاج مدته 20 عاما.

وتنشط "آي.إن.إيه" في مصر منذ نحو 30 عاما وتعمل بالفعل كشريك في ثلاثة امتيازات وتمتلك امتيازا بالكامل. ولها أنشطة أيضا في أنغولا إلى جانب كرواتيا ومصر.

ومجموعة الطاقة المجرية (إم.أو.إل) هي أكبر مساهم في "آي.إن.أيه" بحصة تبلغ حوالي 50 بالمئة بينما تسيطر الحكومة الكرواتية على حصة تقارب 45 بالمئة.

المصدر: رويترز